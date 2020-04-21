UEFA, bugün 55 üye ülke federasyonla telekonferans düzenledi. Koronavirüs nedeniyle durdurulan ligler ve diğer müsabakaların geleceği konuşuldu. UEFA yönetiminin toplantıda liglerin oynanarak tamamlanmasını istediği ve federasyonlara maç takvimleri sunduğu belirtildi.

Görüşülen konuların 23 Nisan Perşembe günü yapılacak UEFA İcra Kurulu Toplantısı'nda karara bağlanacağı kaydedildi.