UEFA, koronavirüs nedeniyle 55 katılımcı ülkeyle yaptığı acil toplantının ardından EURO 2020'yi erteledi. Norveç Futbol Federasyonu, sosyal medya hesabından turnuvanın 11 Haziran - 11 Temmuz 2021'e ertelendiğini duyurdu.

Fransa'dan L'Equipe de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin koronavirüs tehlikesi geçene kadar askıya alındığını belirtti.

Koronavirüs tehlikesinin geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi finalinin 27 Haziran'da, Avrupa Ligi finalinin ise 24 Haziran'da oynanması teklif edildi.

Ayrıntılar birazdan...