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Turkcell, öğretmen, öğrenci ve velilerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içeriklerine erişmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 3 GB desteği, 3 GB daha ilave ile toplamda 6 GB’a çıkartma kararı aldı.

Öğretmen, öğrenci ve velilerin 3GB+3GB’lık paketleri hatlarına tanımlayabilmeleri için BiP’teki Keşfet bölümünde bulunan EBA kanalını takip etmeleri gerekiyor. Türkiye’nin resmi dijital eğitim platformu olan EBA’nın içeriklerinden faydalananların 12 ay boyunca 6 GB ücretsiz internet üyelikleri de devam edecek.

Sabit internet kullanıcılarını da EBA giriş için destekleme kararı alan Turkcell, EBA erişimlerinde kotayı kaldırmasının yanı sıra fiber kullanıcılarının platforma erişimlerinde hızını 100 MBit’e yükseltiyor.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan , "Devletimizin aldığı doğru kararlar ile yeni tip koronavirüs salgınını en az hasarla atlatacağımıza ve el birliği ile yeneceğimize inancım tam” dedi.

eba.gov.tr ve EBA’da GEÇERLİ 6 GB İNTERNET TANIMLAMA NASIL YAPILIR?

BiP uygulamasındaki Keşfet bölümünde yer alan EBA kanalı takip edildikten sonra “6 GB Paketinizi Aktifleyin” butonuna tıklanır. 6 GB paketi tanımlanır.