Twitter çöktü mü? Dünyaca ünlü sosyal paylaşım platformu Twitter'a giriş yapmak isteyenler koltuk üzerinde oturan bir köpek ve sağ tarafında yazan "Burada görecek bir şey yok... Görünüşe göre böyle bir sayfa yok. Onun yerine, sandalyede oturmuş senin sorunun düşünen bir kaniş görseli var." yazısıyla karşılaşıyor.