Twitter'a erişim sorunu

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Sosyal ağ Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor. Yaşanan sorunun Türkiye dahil geniş ölçekte görüldüğü gözleniyor.

İnternet sitelerinde yaşanan erişim sorunlarını mercek altına alan Downdetector’ün verilerine de yansıyan durumun, milyonlarca kullanıcıyı etkilediği görülüyor.

Sosyal ağa girmek isteyen kullanıcılar, “Tweet’ler şu anda yüklenemiyor” uyarısı ile karşılaşıyor.

TÜRKİYE SAATİ İLE 00:15'TE BAŞLADI

16 Ekim itibariyle Türkiye saati ile 00:15'te başlayan erişim sıkıntısı, kullanıcılar tarafından yapılan sorun bildirimlerinden oluşturulan grafiğe şu şekilde yansıdı:

Twitter'dan konuyla ilgili olarak yapılan ilk açıklamada, teknik bazı sorunların olduğunu ifade edilirken “Yakında düzeltip her şeyi normale döndüreceğiz” denildi.

Downdetector'ün canlı hizmet kesintisi haritalarında Twitter'daki erişim sorununun ABD, İngiltere, Japonya'da çok sdaha yoğun olarak görüldüğü gözlendi.

Yaklaşık 1.5 saat süren Twitter'daki sorunun, TSİ 02:00 itibariyle kademeli olarak giderilmeye başlandığı görüldü.