10 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
A Milli Futbol Takımı'nın Euro2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde yapacağı maç için İzlanda'ya gitti. Kafile havalimanında 2 saat bekletilirken, milli futbolcu Emre Belözoğlu'na çirkin saldırı yapıldı.
İzlanda'da yaşanan olaylar sonrası Türkiye'den sert tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İzlanda'ya karşı girişimlerin başlatıldığını açıklarken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, diplomatik açıdan kabul edilemeyeceğini söylerken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Bu bir nevi şiddettir" değerlendirmesinde bulundu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Takımımızın İzlanda'nın Keflavik Uluslararası Havalimanı'nda maruz kaldığı kötü davranışlar ve yaşanan olaylarla ile ilgili görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla aradığı Nihat Özdemir'e konuyla ilgili her türlü girişimi yaptığını ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nihat Özdemir'e "Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımız morallerini yüksek tutsunlar. Türk halkı onların yanında" mesajını iletti.
KALIN: GİRİŞİM BAŞLATILDI
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yaşanana olaya tepki gösterdi. Kalın, "Milli takımımıza İzlanda’da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır. Devletimiz ve milletimiz milli takımın yanındadır. En güzel cevabı milli takımımız sahada verecektir." dedi.
— Ibrahim Kalin (@ikalin1) June 10, 2019
ÇAVUŞOĞLU: KABUL EDİLEMEZ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Milli Futbol Takımının İzlanda'da havaalanında pasaport kontrolünde bekletilmesi ve detaylı aranmasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Mevlüt Çavuşoğlu, "Milli takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.
— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 10, 2019
ÖMER ÇELİK: BİR NEVİ ŞİDDETTİR
Bir açıklama da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, "Milli takımımıza İzlanda havaalanında yapılan saygısız muamele, İzlanda yetkili makamlarının doğrudan sorumluluğundadır. İzlanda makamlarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Sporun ruhuna yakışmayan bu saygısızlık karşısında gerekli tüm cevaplar net şekilde verilir. İzlanda makamları, insani olmayan, sporun ruhuna uymayan ve diplomatik açıdan asla kabul edilmeyecek bu davranışların sorumlusudur Milli takımımıza yapılanlar bir nevi şiddettir. İzlanda makamları bu 'ilkel' uygulama için özür dilemelidir. Bu yanlışı telafi edecek adımlar atmalıdır. Milli takımımıza selam gönderiyoruz, tüm milletimizin desteğinin onlarla olduğunu biliyorlar. İlkel davranışlara, sporun ruhuna uygun başarılar elde ederek en iyi cevabı vereceklerine inanıyoruz. Yüreğimiz milli takımımızla..." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İzlanda'da A Milli Takıma yapılanların spor ahlakına ve diplomatik nezakete uygun olmadığını söyledi. Altun, olaydan sorumlu olanları kınadığını duyurdu.
2 SAATLİK ARAMA, EMRE BELÖZOĞLU'NA TUVALET FIRÇASI
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yarın yapacağı maç için gece saatlerinde bu ülkeye geldi. Konya'dan özel uçakla Keflavik Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletildi. Milli oyuncuların özel eşyalarının detaylı arandığı ve uzun süre pasaport kontrolünde tutulduğu öğrenildi.
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