2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda lider durumda bulunan Türkiye, dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Yarın oynanacak mücadele için bu akşam İzlanda'ya giden Milli Takım, İzlanda'da skandalla karşılaştı.

Reykjavik yakınlarındaki Keflavik Havalimanı'ndan paylaşım yapan Burak Yılmaz, "6.5 saat yolculuk yaptık. 3 saattir bekliyoruz. Bizi İzlanda'ya almıyorlar. Böyle bekliyoruz 3 saattir ve bizi almıyorlar." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu ise TRT Spor'a, "İçeride fazladan bir arama yapıldı, bekletildik. Gerildik. Gerek yoktu." açıklamasını yaptı.

Ayrıca, Milli Takım oyuncularımızın bavullarının aşırı detaylı şekilde arandığı kaydedilirken pasaport kontrolünde de uzun süre bekletildiği öğrenildi.

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