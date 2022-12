6 yaşında gelin! Siyasilerden tepki yağdı

HABERTURK.COM

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G., 6 yaşında imam nikahıyla evlendirildiği ve cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla dava açtı. Siyasiler de yaşanan olaya tepki gösterdi.

İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanırken, 3 sanık için 27'şer yıl hapis cezası istendi. H.K.G.'nin evlendirildiği K.İ. için cinsel saldırı suçundan ceza istendi. Baba Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve evlendirildiği K.İ. tutuksuz yargılanıyor.

AK PARTİLİ ÇELİK: YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Basın yayın organlarında bir çocuğun 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberleri çok yakından takip ediyoruz. Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur.

Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz. Mağdur her kimse yanındayız; suçlu her kimse karşısındayız. Devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararının gözetileceğine eminiz. Hukuki süreci en yakın şekilde takip edeceğiz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da konuyla ilgili açıklama yapmış, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya müdahil olmuştur."

BAKANLIK MÜDAHİL OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, bir tarikat lideri tarafından 6 yaşındaki çocuğa yapılan istismar iddiasıyla açılan davayla müdahil olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan "H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı" yönündeki haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TEPKİ YAĞDI

Olayın ortaya çıkmasının ardından siyasilerden de tepki yağdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Twitter'dan açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

"6 yaşındaki çocukla evlenilebilir” diye fetva veren ve bu fetvayı verenleri destekleyen iktidara oy vermek, evlatlarımızı karanlık bir geleceğe mahkum etmek demektir. Çocuklarımız için, gelin Türkiye'yi birlikte aydınlığa çıkaralım!

6 yaşında çocuk! Bunu yapan, buna göz yuman, bunun sistemini kuran şerefsizdir ve haysiyetsizdir! Şerefsiz ve haysiyetsiz muamelesi de görecektir! Hak ettiğinizi bulacaksınız!"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:

"Dini bir cemaatin kisvesi altında, 6 yaşındaki küçücük bir çocuğumuza yaşatılanlar; Büyük bir sapkınlıktır, çürümüşlüktür ve düpedüz tecavüzdür! Bu alçaklığın örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz! Evlatlarımızı tüm kirli ellerden her daim koruyacağız!"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:

"6 yaşında bir kız çocuğuna cinsel dürtüyle yaklaşmak ağır bir insanlık suçudur. Bu konu derhal aydınlatılmalı, akıllarını ve vicdanlarını yitirerek bu suça ortak olan sorumlular en ağır şekilde cezalandırılmalıdır."

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan:

"6 yaşındaki çocuğu istismar etmek alçaklıktır, zulümdür. Bunun adı açıkça tecavüzdür. Biz var gücümüzle adalet arayan H.K.G.’nin yanındayız. #Çocukistismarı bu topraklardan silinene kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz."

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce:

"6 yaşındaki bir kız çocuğunu evlendirmek #cocukistismarı'dır. İnsanlığa sığmayan, ahlaksızca ve alçakça bir durumdur. Bu suçu işleyen, görmezden gelen, üstünü kapatan kim varsa yargı önünde hesap vermelidir. Kirli ellerinizi çocuklarımızın üstünden çekin!"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu:

"6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirilmesi nasıl gerçek olabilir aklım almıyor. Bu vicdansızlıktır, bu ahlaksızlıktır, bu bir #cocukistismarı'dır. Bu konuda taviz veren, görmezlikten gelen herkes her yapı da bu suça ortaktır. Bu kaçıncı olay, bu kaçıncı görmezden geliş! YETER!"

Ankara BB Başkanı Mansur Yavaş:

"Altı yaşında oyunlar oynaması, gülmesi, eğlenmesi gereken bir çocuğun geleceği alındı elinden. Yaşadığımız acının tarifi yok. Çocuk istismarı bitene dek bizim bu karanlık zihniyetle mücadelemiz bitmeyecek. İstismarı meşrulaştıran herkesin tam karşısında duracağız."