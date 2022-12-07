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Çelik: Çocukların istismarı affedilmeyecek lanetli bir suçtur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur. Hukuki süreci en yakın şekilde takip edeceğiz" ifadelerini kullandı

Giriş: 07.12.2022 - 23:27 | Güncelleme: ABONE OL
Çelik: Çocukların istismarı affedilmeyecek lanetli bir suçtur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Basın yayın organlarında bir çocuğun 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberleri çok yakından takip ediyoruz. Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur.

Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz. Mağdur her kimse yanındayız; suçlu her kimse karşısındayız. Devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararının gözetileceğine eminiz. Hukuki süreci en yakın şekilde takip edeceğiz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da konuyla ilgili açıklama yapmış, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya müdahil olmuştur.

Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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