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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 yaşındaki çocuğa istismar davasında müdahil oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 6 yaşındaki çocuğun tarikat lideri tarafından cinsel istismara uğradığı iddiası ile ilgili açılan davaya müdahil olunduğu belirtildi

Giriş: 07.12.2022 - 19:59 | Güncelleme: ABONE OL
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 yaşındaki çocuğa istismar davasında müdahil oldu
Aile Bakanlığı 6 yaşındaki çocuğa istismar davasına müdahil oldu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, bir tarikat lideri tarafından 6 yaşındaki çocuğa yapılan istismar iddiasıyla açılan davayla müdahil olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan "H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı" yönündeki haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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