İki ülke arasında gerilim arttı! Meksika, Ekvador'daki büyükelçilik hizmetlerini süresiz askıya aldı

Yasal yollara başvurulması için dışişleri bakanına talimat verdiğini kaydeden Obrador, "Bu, uluslararası hukukun ve Meksika'nın egemenliğinin açık bir ihlalidir. Ekvador hükümetiyle diplomatik ilişkilerin derhal askıya alınması için talimatımı verdim." ifadelerini kullanmıştı.