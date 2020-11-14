Dünyaca ünlü Fransız markası Hermes'in İstanbul'daki işçilerine mobbing uygulaması üzerine TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'na (ETUC) ve Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'na (ITUC) birer mektup gönderdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un İslamofobik söylemleri, Türkiye'ye karşı hasmane tutumunun ardından Türkiye Hükümeti de Fransız markalarına ve mallarına yönelik boykot çağrısı yapmıştı. Bu gelişmelerin ardından ünlü Fransız markası Hermes, Türkiye'deki işçilerine mobbing uygulamaya başlamıştı.
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay da devreye girerek, sendikanın hukukçularına talimat verdi. Yapılan inceleme sonucunda Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'na (ETUC) ve Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'na (ITUC) birer yazı gönderilmesine karar verildi.
İŞTE O MEKTUP
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'ın Avrupalı temsilcilere gönderdiği mektup şöyle:
"1837 yılında kurulmuş bir Fransız lüks eşya üreticisi olan deri, ev mobilyası, parfümeri, mücevher, saat ve hazır giyim konusunda faaliyet gösteren Hermes, Türkiye'deki çalışanlarının en temel haklarını gasp ediyor.
Ünlü Fransız markası Hermes, Fransa'da son dönemde ardı arkası kesilmeyen İslamofobik söylemlerin ardından Türkiye'den gelen boykot çağrılarının faturasını ne yazık ki Türk çalışanlara çıkarmakta. Firma, Türkiye mağazalarında çalışanlarını itibarsızlaştırma tehdidi ve mobbing uygulayarak işten çıkarmak için zorla boş kale sözleşmesi imzalatmış ve bu sayede pandemi döneminde getirilen işten çıkarma yasağını hile ile delmeye çalışmıştır.
Hermes çalışanlar uzun zamandan beri mobbing ve benzeri uygulamalardan şikayetçi olduklarını belirtmektedirler. Söz konusu tehdit, mobbing ve itibarsızlaştırma uygulamaları Fransa'ya karşı boykot çağrısından sonra şiddetini artırarak devam etmiştir.
Konfederasyonumuz Herkes işçilerine her türlü hukuki desteği verecektir. Bu çerçevede Konfederasyonumuzun hukukçuları görevlendirilmiştir. Hermes'in bu tavrının ardından siyasi nedenlerin olduğu şüphe götürmek bir gerçektir. Çalışanların temel hakları siyasi çekişmelere alet edilmemelidir.
Uluslararası Sendikal Hareket çalışanları bu tür siyasi çekişmeler neticesinde ortaya çıkan hak ihlallerine karşı korumalıdır. Ülkeler arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda çalışanlar koz olarak kullanılmamalıdır. Hermes en kısa zamanda siyasi olarak yönlendirilmiş işçi karşıtı eylemlerinden vazgeçmelidir. Bu konuda desteklerinizi bekler, dayanışma temennilerimi iletirim."
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