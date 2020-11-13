Hermes'in işçilere mobbingine abluka

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un İslamofobik söylemleri, Türkiye'ye karşı hasmane tutumunun ardından Türkiye Hükümeti de Fransız markalarına ve mallarına yönelik boykot çağrısı yapmıştı. Bu gelişmelerin ardından ünlü Fransız markası Hermes, Türkiye'deki işçilerine mobbing uygulamaya başlamıştı.
İstanbul Çalışma Müdürlüğü'ne müracaat eden bir grup işçi, kendilerine boş ikale sözleşmesi imzalatıldığını ve işten çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olduklarını ifade etmişti. Bu gelişme üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müfettişleri de devreye girdi.
İstanbul Çalışma Müdürlüğü'ne işçilerin başvurusu üzerine görevlendirilen Çalışma Bakanlığı'na bağlı müfettişler, İstanbul'da söz konusu mağazaya giderek işçilerle görüşmeye başladı. Soruşturmanın sonucunda ikale sözleşmesi ve mobbing iddialarıyla ilgili bir rapor hazırlanacak bu raporda yer verilen unsurlara göre Hermes hakkında işlem tesis edilecek.
DÜNYA SENDİKALARINA YAZI
İşçilerin iddiası üzerine üzerine TÜRK-İŞ de devreye girdi. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, sendikanın hukukçularına talimat verdi. Yapılan inceleme sonucunda Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'na (ETUC) ve Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'na (ITUC) birer yazı gönderilmesine karar verildi.
Habertürk'e konuşan Türk-İş Başkanı Atalay, "Hukukçularımız, işçilerle görüştüler. Fransa sendikalarına yazı yazacağız. Aynı zamanda; ETUC'a ve ITUC'a birer yazı yollayacağız. Bu çatı sendikalarda; Avrupa'da 240 milyon üyemiz var. Dünya markası olan bu firmanın işçilere davranışı kabul edilemez. Fransa, sendikalaşmada, işçi haklarında en önde giden ülkelerden biri. Kimsenin işçilere böyle davranmaya hakkı yok da bu firmanın ülkesindeki sendikal hakların gelişmişliği bakımından hiç hakkı yok. İşçilerimize köle gibi davranamazlar. Burada mobbing uygulandığını görüyoruz. Bunu kabul edemeyiz..."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!