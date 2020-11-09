Fransız Hermes’e Türkiye’de mobbing suçlaması

İslamofobinin arttığı Fransa’nın dünyaca ünlü markası Hermes’e şok bir suçlama geldi. İslam ve Türkiye karşıtı açıklamalar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içeren yayınların yoğunlaştığı Fransa ve Fransız malları için boykot çağrısı gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da yaptığı boykot çağrısının ardından gözler Fransız markalarına çevrilmişti.
Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre Fransız markalarından dünyaca ünlü lüks marka Hermes İstanbul mağazalarına işçi kıyımı yaptığı suçlaması geldi. Hermes’te çalışan bir grup işçi İstanbul Çalışma Müdürlüğüne müracaat ederek Hermes Türkiye Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine itibarsızlaştırma tehdidi ile mobbing uygulanarak işten çıkarmak için zorla boş İkale Sözleşmesi imzalatıldığı konusunda şikayette bulundu.
ZORLA İKÂLE SÖZLEŞMESİ
Pandemi döneminde kendilerine zorla boş sözleşme imzalatıldığını belirten işçiler İkale Sözleşmesi ile işten çıkarılmaya çalışıldıklarını Çalışma Bakanlığı’nın bölge müdürlüğü vasıtasıyla olaya müdahil olması ve haklarını koruması çağrısında bulundu.
Habertürk’ün ulaştığı müracaat dilekçesine göre çalışanlar; Hermes işvereninin Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlık kararıyla Kovid nedeniyle getirilen işten çıkarma yasağını hileli bir yolla aşmaya çalıştığını belirtti. Hermes’in çalışanlarla karşılıklı anlaşmış görüntüsü vererek İkale Sözleşmesi imzalatmaya çalışıldığı belirtilen dilekçede işçilere soruşturma ve itibarsızlaştırma tehdidi ile baskı (Mobbing) yaparak işten çıkış belgeleri imzalatıldığı kaydedildi.
‘YASAL HAKKIMIZI İSTİYORUZ’
Dünya çapında ünlü olan Hermes mağazasının mobbing'e başvurarak işçi çıkarma yasağının etrafından dolandığını belirten işçiler, tepki çeken bu girişimin bir süredir devam ettiğine dikkat çekti. Sistematik baskı altında olduklarını belirten Hermes işçileri yetkililere "bize sahip çıkın, yasal haklarımızı haklarımızı koruyun” çağrısı yaptı.
Müracaatı alan İstanbul Çalışma Müdürlüğü’nün olaya en kısa sürede el koyacağını belirten yetkililer bu hukuk dışı işlemlere müsaade edilmeyeceğini ve yapılacak inceleme ve soruşturmaların neticesinde çalışanların haklarının korunması için gerekli müeyyidelerin uygulanacağını belirttiler. Şimdi çalışanların gözleri Hermes’in uluslararası itibarını da etkileyebilecek nitelikteki Çalışma Müdürlüğü’nün yapacağı soruşturmaya çevrilmiş durumda.
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