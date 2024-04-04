Rusya Kharkiv'e saldırılarını sıklaştırıyor: On binlerce kişinin elektriği kesildi

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Rusya, Ukrayna Savaşı'nda Kharkiv kentine yoğun saldırılar düzenlemeye başladı.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği saldırıyla savaşın başlangıcından bu yana ilk defa Kharkiv'i hedef alan Rusya, bugün de dronelarla bir saldırı düzenledi. En az dört kişinin öldüğü bildirildi.

Ukrayna'nın Kiev'den sonraki en büyük kenti olan Kharkiv'de yüksek katlı apartman bloklarının ve müstakil evlerin vurduğu bildirilirken, Kharkiv Bölge Valisi Oleh Synehubov ölenlerin üçünün kurtarma görevlileri olduğunu duyurdu. Vali ayrıca 12 kişinin yaralandığını ve üçünün durumunun ciddi olduğunu söyledi.

Ukrayna Enerji Bakanlığı, Rusya gerçekleştirdiği saldırı sonrasında Kharkiv kenti ve çevresindeki bölgede yaklaşık 350 bin kişinin elektriğinin kesildiğini belirtti.

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Kharkiv 1.4 milyon nüfusla ülkenin en büyük ikinci kenti. Rusya sınırına ise 50 km uzaklıkta.

Ukrayna'ya Batı desteği Ukrayna bir süredir Rusya'ya karşı savaşı sürdürebilmek için Batı'nın silah, para ve mühimmat yardımına acil olarak ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Yeterli yardımın zamanında gelmemesi durumunda geri çekilmek zorunda kalacaklarını söyleyen Kiev yönetimi, ABD'de Başkan Biden'ın 60 milyar dolarlık fon planının önündeki Temsilciler Meclisi engelinin bir an önce aşılmasını bekliyor. NATO ülkeleri de Ukrayna'ya önümüzdeki beş yıl için toplamda 100 milyar avroluk bir fon tasarısı üzerinde görüşmeler yürütüyor. Rus ordusunu püskürtmede başta başarı elde etse de Ukrayna, son haftalarda ülkenin doğusunda toprak kaybetti. Kaynaklarının tükenmekte olduğunu belirten Kiev, ordusunu genişletmek amacıyla seferberlik döneminde askere alım yaşını 27'den 25'e düşürmüştü.