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        Haberler Dünya Rusya 2 yıl sonra yeniden Kharkiv'e saldırdı

        Rusya 2 yıl sonra yeniden Kharkiv'e saldırdı

        Kiev yönetimi, Rusya'nın 2022 yılından beri ilk kez Kharkiv'e saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 18:40 Güncelleme: 27.03.2024 - 18:40
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        Kharkiv'e 2 yıl sonra saldırı
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        Kharkiv bölge polisi, Rusya'nın savaşın başlangıç yılı olan 2022'den bu yana ilk kez Ukrayna'nın Kharkiv şehrine güdümlü bombalarla saldırdığını duyurdu.

        Polis, saldırı sonucu bir okul ile bir yerleşim bölgesinin zarar gördüğünü bildirdi.

        Bölge polisinin soruşturma departmanı başkanı Serhiy Bolvinov, "Kharkiv 2022'den bu yana ilk kez hava bombalarıyla vuruldu" dedi.

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