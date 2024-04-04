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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Mersin Tarsus'ta korkunç cinayet! Annesini hastanede öldürdü!

        Mersin'de korkunç cinayet! Annesini hastanede vahşice öldürdü

        Mersin'de duyanların kanını donduran bir cinayet işlendi. Tarsus Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda tedavi için hastanede yatan 61 yaşındaki Selma Çiftçi, refakatçisi olan oğlu tarafından sabaha karşı bıçakla boğazı kesilip ardından da silahla vurularak öldürüldü. Katil zanlısının yakalandığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 09:37 Güncelleme: 04.04.2024 - 10:56
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        Annesini hastanede vahşice öldürdü!
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        Mersin'de Selma Çiftçi (61), tedavi gördüğü hastanede oğlu Murat A. (32) tarafından boğazı ve ayak bilekleri bıçakla kesildikten sonra başına tabancayla ateş edilerek öldürüldü.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 04.00 sıralarında Tarsus Devlet Hastanesi'nin 8'inci katındaki 'Beyin Cerrahi' bölümünde meydana geldi.

        Şubat ayında beyin ameliyatı olan ve hastanede tedavisi süren Selma Çiftçi ile refakatçi olarak yanında kalan oğlu Murat A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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        ÇIĞLIK VE SİLAH SESİ DUYULDU

        Psikolojik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen Murat A. , önce bıçakla annesinin boğaz ve ayak bileklerini kesti. Murat A., ardından da üzerindeki ruhsatsız tabancasıyla annesinin başına ateş etti.

        GÜVENLİK GÖREVLİLERİ KATİLİ YAKALADI

        Çığlık ve silah sesi üzerine odaya gelen güvenlik görevlileri Murat A.'yı yakalarken, müdahale edilen annenin öldüğü anlaşıldı. Murat A. polise teslim edilirken, annesinin cenazesi ise otopsi için morga kaldırıldı. İfadesinde cinayeti işlediğini hatırlamadığını söyleyen şüphelinin sorgusu sürüyor.

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        #Mersin
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