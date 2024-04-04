Mersin'de Selma Çiftçi (61), tedavi gördüğü hastanede oğlu Murat A. (32) tarafından boğazı ve ayak bilekleri bıçakla kesildikten sonra başına tabancayla ateş edilerek öldürüldü.

DHA'nın haberine göre olay, saat 04.00 sıralarında Tarsus Devlet Hastanesi'nin 8'inci katındaki 'Beyin Cerrahi' bölümünde meydana geldi.

Şubat ayında beyin ameliyatı olan ve hastanede tedavisi süren Selma Çiftçi ile refakatçi olarak yanında kalan oğlu Murat A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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ÇIĞLIK VE SİLAH SESİ DUYULDU

Psikolojik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen Murat A. , önce bıçakla annesinin boğaz ve ayak bileklerini kesti. Murat A., ardından da üzerindeki ruhsatsız tabancasıyla annesinin başına ateş etti.