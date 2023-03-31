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Tunceli Belediyesi'nde çalışma saati 7'ye düşürüldü

Tunceli Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında yapılan anlaşmaya göre, çalışanların ücretlerine yüzde 85 zam yapılırken, çalışma saatleri de 7'ye düşürüldü

Giriş: 31.03.2023 - 11:09 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Tunceli Belediyesi'nde çalışma saati 7'ye düşürüldü
Tunceli Belediyesi'nde çalışma saati 7'ye düşürüldü
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Tunceli Belediyesi, Genel-İş Sendikası'yla sözleşme imzadı. Buna göre, belediye çalışanlarına yüzde 85 zam yapılırken, çalışma saati de 7 saate düşürüldü.

Tunceli Belediyesi, Disk’e bağlı Genel-İş Sendikası'yla toplu sözleşme imzaladı. Toplu sözleşmeye Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Canan Ay, Ümüt Kaya ile DİSK-Genel İş Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

1 Mart tarihinden 28 Şubat tarihine kadar çalışanların günlük yevmiye ve sosyal haklarına yüzde 85 zam yapıldı. Ayrıca 6 lira yol ücreti yardımı eklendi.

ÇALIŞMA SAATİ 7'YE DÜŞÜRÜLDÜ

Başkan Maçoğlu ayrıca taşeron-şirket işçilerinin haziran ayında yapılacak toplu sözleşmelerinin ardından ağustos ayı itibariyle işçi-emekçilerin çalışma saatinin 7 saate düşürüleceği bilgisini paylaştı.

Maçoğlu, “Bileşenlerimiz ile yaklaşık iki yıldır üzerine konuştuğumuz çalışma saatlerinin düşürülmesine dönük çalışmamız da neticelendi. Şirket çalışanlarımızla Haziran ayında yapılacak sözleşmenin ardından Ağustos ayı itibariyle çalışma saatleri 7 saate düşürülecek. Bu karar işçilerin-emekçilerin hakkıdır” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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