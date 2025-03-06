Trump: Rusya ve Ukrayna ile ilerleme kaydettik | Dış Haberler

Trump: Rusya ve Ukrayna ile ilerleme kaydettik | Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken, NATO'dan Ukrayna'ya kadar birçok konuya değindi.

Ukrayna ve Rusya ile son 2 günde önemli ilerleme kaydettiklerini belirten Trump, Ukrayna'nın anlaşma isteğini ifade etti.

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Ukrayna ve ABD temsilcilerinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görüşmesi beklenirken, Trump da Suudi Arabistan'a gideceğini duyurdu. Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinin 1.5 ay içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Trump seçim süreci ve devamında sıklıkla gündeme getirdiği NATO'nun savunma bütçesine de değindi. NATO üyesi ülkelerin hâlâ yeterli harcama yapmadığını dile getiren Trump, böyle sürmesi hâlinde NATO'da savunma görevi üstlenmeyeceklerini ifade etti.

Trump, nükleer silahlar konusundaki fikrini de yineledi. Daha önce de Çin ve Rusya'ya çağrı yapan Trump "Herkes nükleer silahlardan kurtulursa iyi olur. Nükleer silah gücü bir delilik." dedi.

Trump gazetecilere verdiği demecinde Gazze meselesine de değindi. Hamas ile görüştüklerini kabul eden Trump, İsrail'e yardımcı olduklarını dile getirdi.