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        Haberler Dünya Amerika Son dakika: Trump, kendisini "Papa" olarak gösteren fotoğrafı paylaştı | Dış Haberler

        Trump, kendisini "Papa" olarak gösteren fotoğrafı paylaştı

        ABD Başkanı Donald Trump, Social Truth'ta kendisini "Papa" olarak gösteren, yapay zekayla oluşturulmuş fotoğrafını paylaştı. Trump geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen yeni Papa'nın kim olmasını istediğiyle ilgili soruya, "Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu." yanıtını vermişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 09:34 Güncelleme: 03.05.2025 - 09:50
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        "Papa" Trump
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        ABD Başkanı Donald Trump'ı "Papa" olarak gösteren yapay zekayla üretilmiş fotoğraf, Başkan'ın kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşıldı.

        Trump'ın kendisine ait sosyal medya platformu Social Truth'taki hesabından yaptığı paylaşımda herhangi bir yazı bulunmazken, Trump yapay zekayla üretilen fotoğrafta beyaz papa kıyafetiyle görünüyor.

        Söz konusu görsel, Washington saatiyle 22.30'da yayınlanmasının ardından sosyal medya hesaplarında hızla yayıldı. Bundan yarım saat sonra aynı fotoğraf Beyaz Saray'a ait resmi X hesabından da paylaşıldı.

        "ÜLKEMİZE DİNİ GERİ GETİRİYORUZ"

        Diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump, dini özgürlükler komisyonunun kurulmasını öngören bir kararnameye imza attı.

        Politico'nun haberine göre Trump, Beyaz Saray'ın bahçesindeki 'Ulusal Dua Günü' etkinliğinde Hristiyan, Yahudi ve Müslüman din adamlarının da katıldığı imza töreninde konuştu.

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        "Kilise ve devlet ayrılığından bahsediyorlar… 'Pekala, bunu bir süreliğine unutalım' dedim. Gerçekten de bir ayrılık olduğundan bahsediyorlar… Bilmiyorum… Bu iyi bir şey mi yoksa kötü bir şey mi? Emin değilim, ama ayrılık olsun veya olmasın, siz (din adamlarına sesleniyor) Beyaz Saray'da olmanız gereken yerdesiniz ve ülkemizi temsil ediyorsunuz. Ülkemize dini geri getiriyoruz ve bu büyük bir mesele."

        Komisyona başkanlık edecek Teksas Vali Yardımcısı Dan Patrick, Trump'a "İsa’nın adını sizden daha fazla anan bir başkan olmadı" dedi.

        "PAPA OLMAK İSTERDİM"

        Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından Katolik Kilisesi'nde gözler, 267'nci Papa'nın kim olacağına çevrildi. ABD Başkanı Trump da geçtiğimiz günlerde bu konuya ilişkin açıklama yapmıştı.

        Trump, bir gazetecinin, "Yeni Papa'nın kim olmasını istersiniz?" sorusuna, "Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu. New York'ta çok iyi bir kardinalimiz var, bakalım neler olacağını göreceğiz." yanıtını verdi.

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