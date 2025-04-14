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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: İran ile olan sorunu çözeceğim | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: İran ile olan sorunu çözeceğim

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili yeni bir açıklamada bulundu. İran'la bir sorunları olduğunu belirten Trump, bu sorunu çözeceğini ve sorunun neredeyse kolay denebilecek bir sorun olduğunu ifade ederken, İran'ın nükleer silah edinmeye yakın olduğunu dile getirdi. Trump "Sert bir şey yapmamız gerekirse, bunu yaparız." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14.04.2025 - 19:12 Güncelleme: 14.04.2025 - 19:50
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        Trump: İran ile olan sorunu çözeceğim
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        ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

        İran'la bir sorunları olduğunu belirten Trump, bu sorunu çözeceğini ve sorunun neredeyse kolay denebilecek bir sorun olduğunu ifade etti.

        Trump "İran nükleer silah edinmeye yakın bir durumda. Eğer sert bir şey yapmamız gerekirse bunu yaparız." şeklinde konuşarak uyarıda bulundu.

        Trump ayrıca "İran'ın nükleer silaha sahip olmadığı müddetçe harika bir ülke olabileceğini düşünüyorum." dedi.

        ABD Başkanı, İran'ın kendileriyle anlaşmaya varmak istediğini ancak bunu nasıl yapacaklarını bilmediğini dile getirdi.

        İran ile ABD diplomasi heyetleri geçtiğimiz cumartesi günü, Umman'ın başkenti Maskat'ta dolaylı bir görüşme gerçekleştirmişti.

        Görüşmeye dair açıklamada bulunan taraftar, müzakereyi olumlu ve yapıcı olarak nitelendirdi.

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        İran ile ABD arasındaki müzakerelerin ana gündemini İran'ın nükleer programı oluşturuyor.

        İLK GÖRÜŞMEDEN DETAYLAR

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlığındaki heyetlerin gerçekleştirdiği dolaylı görüşmeler, "karşılıklı saygıya dayalı yapıcı bir atmosferde" yapıldı.

        Taraflar, görüşmelerin gelecek hafta da devam etmesi konusunda anlaştı.

        Müzakerelerin ardından Erakçi ile Witkoff görüştü

        Dolaylı müzakerelerin ilk turunun sona ermesinin ardından Erakçi ile Witkoff bir araya geldi.

        İran Dışişleri Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Erakçi ile Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Witkoff bir süre görüştü.

        Açıklamada, “iki buçuk saati aşkın süren dolaylı müzakerelerin ardından Erakçi ve Witkoff Umman Dışişleri Bakanı'nın (Bedr bin Hamed el-Busaidi) da bulunduğu ortamda birkaç dakika görüştü” ifadelerine yer verildi.

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        Açıklamada karşılıklı görüşmenin tam olarak ne kadar sürdüğü, şekli ve içeriği hakkında bilgi paylaşılmadı.

        Erakçi: ABD tarafı adil ve uygun bir anlaşma için kararlılık göstermeye çalıştığını gösterdi

        Görüşmeler sonrasında İran devlet televizyonuna konuşan Erakçi, "Görüşmeler sakin ve karşılıklı saygıya dayalı bir atmosferde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

        Görüşmelerde uygunsuz bir durum yaşanmadığını aktaran Erakçi, "Her iki taraf da karşılıklı olarak kabul edilebilir bir anlaşmaya doğru ilerlemeye istekli olduğunu gösterdi ancak bu süreç kolay değil ve her iki tarafın da gerekli iradeyi göstermesi gerekiyor. Bir sonraki toplantı anlaşma çerçevelerine odaklanacak. Hiçbir taraf zaman kaybetmeye çalışmıyor. ABD tarafı adil bir anlaşma için kararlılık göstermeye çalıştığını gösterdi." diye konuştu.

        Görüşmelerde, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi'nin aracılığında ABD heyetiyle 4 kez mesaj alışverişi yaptıklarının bilgisini veren Erakçi, müzakerelerin şimdilik 19 Nisan'da Umman'da devam edeceğinin kararlaştırıldığını ancak başka bir yerde de görüşmelerin yapılabileceğini belirtti.

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        İranlı bakan, müzakerelerin tamamlanmasından sonra Amerikalı temsilci Steve Witkoff'la görüşmesine ilişkin ise çıkışta "diplomatik görgü kuralları gereği" selamlaştıklarını aktardı.

        Beyaz Saray: Görüşmeler çok pozitif ve yapıcıydı

        Beyaz Saray'dan görüşmelere ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise Witkoff'un, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin ev sahipliğinde Erakçi ile görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

        "Görüşmeler çok pozitif ve yapıcı geçti." ifadesi kullanılan açıklamada, Witkoff'un Erakçi'ye, Başkan Trump'ın "iki ülke arasındaki meselelerin diyalog ve diplomasiyle" çözme talimatını aktardığı bildirildi.

        Açıklamada, iki ülke arasındaki meselelerin karmaşık olduğu belirtilerek, Witkoff'un doğrudan iletişimin iki taraf için de faydalı sonuçlar doğuracak bir adım olduğuna işaret ettiği vurgulandı.

        Açıklamada, tarafların 19 Nisan'da tekrar bir araya geleceği kaydedildi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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