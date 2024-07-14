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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Tren kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var | Son dakika haberleri

        Tren kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var

        Çankırı'da trenin kamyona çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Yaralılar arasında iki makinistin de olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 12:31 Güncelleme: 14.07.2024 - 12:31
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        Tren kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var
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        Çankırı'da yük treninin kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Muharrem Uçar (50) idaresindeki kamyona, Ankara-Çankırı kara yolu Ballıca mevkisinde hemzemin geçitte yük treni çarptı.

        Kazada, kamyon sürücüsüyle araçtaki B.K. (18) ve makinistler B.O. ile A.Y. yaralandı.

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        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Uçar, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

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        #son dakika
        #Çankırı
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