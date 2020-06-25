Fenerbahçe'nin sezon başında Ankaragücü'nden transfer ettiği kaleci Altay Bayındır, sezonun büyük bölümünde kaleyi koruyan isimdi. Harun Tekin'le girdiği forma rekabetinde üstünlük sağlayan 22 yaşındaki eldiven, zaman zaman eleştirilse de kötü geçen sezonda öne çıkan isimlerden biriydi. Fenerbahçe her ne kadar oyuncuyla yola devam etmeyi düşünse de iyi teklif gelmesi durumunda Altay satılacak.
Bursaspor'dan büyük umutlarla alınan Harun Tekin, bu sezon Süper Lig'de sadece 1 karşılaşmada oynarken, Türkiye Kupası'nda da 6 mücadelede görev aldı. Fenerbahçe'deki ikinci senesinde ikinci plana itilen Harun, yeteri kadar forma şansı bulamadığı için ayrılmak istiyor. 1 yıllık sözleşmesi kalan Harun, cazip bir teklif gelmesi halinde kulüple ayrılık için masaya oturacak.
Kariyeri boyunca olduğu gibi bu sezon da sakatlıklarla boğuşan Serdar Aziz, forma bulduğu dönemlerde ise alkış toplamayı başardı. Çok eleştirilen savunma hattında zaman zaman iyi performanslara imza atan Serdar Aziz ile yola devam edilecek. 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Serdar, Fenerbahçe'nin yeni sezon planlarında önemli bir yere sahip...
Fenerbahçe'de son yılların en istikrarlı ismi kuşkusuz Hasan Ali Kaldırım... 2012-2013 sezonunda geldiği Fenerbahçe'de 8. yılını geçiren Hasan Ali'nin kalıp kalmayacağı merak konusu... İsmi önce Galatasaray ardından da Başakşehir'le anılmaya başlanan 30 yaşındaki sol bek ile yeni sözleşme görüşmelerine henüz başlanmadı. Durumu belirsizliğini koruyan Hasan Ali ile lig sonunda masaya oturulacak.
Satın alma opsiyonuyla devre arasında Eintracht Frankfurt'tan kiralanan Simon Falette, son 2 karşılaşmada ilk kez üste üte 90 dakika forma giydi. Fenerbahçe'nin sözleşmesindeki opsiyonu kullanıp kullanmayacağı, Falette'in kalan haftalarda sergileyeceği performansa bağlı. Yönetim, Falette'in savunmada bir altenatif olabileceğini düşünürken, yeni teknik direktörün raporu da bu transferde etkili olacak.
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