Kadronun en deneyimli isimi Luis Gustavo, kötü geçen sezonun olumlu taraflarından biriydi. 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında alınan Brezilyalı, hem yönetimin hem de taraftarın saygısını da kazansa da ayrılık yolu açık. Tıpkı Ozan Tufan'da olduğu gibi iyi bir teklif gelmesi halinde de Gustavo ile yollar ayrılacak.