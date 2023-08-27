Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'den Rade Krunic açıklaması! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'nin 6 numara transferi için listesinde yer alan Rade Krunic, Milan'ın Torino'yu 4-1 yendiği lig maçında 90 dakika sahada kaldı. Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, karşılaşmanın ardından Bosna Hersekli futbolcunun geleceğine ilişkin flaş bir açıklamada bulundu.
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Transfer döneminde yaptığı takviyelerle her mevkide bol alternatifli bir kadro kuran Fenerbahçe'de gözler şimdi de 6 numara transferine çevrildi.
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Sarı-lacivertli yönetim, orta saha transferi için ince eleyip sık dokurken, listedeki isimlerden biri olan Rade Krunic'te flaş bir gelişme yaşandı.
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Milan forması giyen Bosna Hersekli orta saha hakkında Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'den açıklama geldi.
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4-1 kazanılan Torino maçının ardından konuşan İtalyan teknik adam, Krunic'in takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya, "Rade Krunic takımda kalacak." şeklinde yanıt verdi.
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29 yaşındaki futbolcu bu sezon Milan'ın ligde oynadığı 2 maçta da 90 dakika sahada kaldı.
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2019 yılından bu yana Milan forması giyen Krunic'in İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
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