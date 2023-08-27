Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'den Rade Krunic açıklaması! Fenerbahçe... - Fenerbahçe Haberleri

        Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'den Rade Krunic açıklaması! Fenerbahçe...

        Fenerbahçe'nin 6 numara transferi için listesinde yer alan Rade Krunic, Milan'ın Torino'yu 4-1 yendiği lig maçında 90 dakika sahada kaldı. Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, karşılaşmanın ardından Bosna Hersekli futbolcunun geleceğine ilişkin flaş bir açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2023 - 09:34 Güncelleme: 27.08.2023 - 09:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Transfer döneminde yaptığı takviyelerle her mevkide bol alternatifli bir kadro kuran Fenerbahçe'de gözler şimdi de 6 numara transferine çevrildi.

        • 2

          Sarı-lacivertli yönetim, orta saha transferi için ince eleyip sık dokurken, listedeki isimlerden biri olan Rade Krunic'te flaş bir gelişme yaşandı.

        • 3

          Milan forması giyen Bosna Hersekli orta saha hakkında Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'den açıklama geldi.

        • 4

          4-1 kazanılan Torino maçının ardından konuşan İtalyan teknik adam, Krunic'in takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya, "Rade Krunic takımda kalacak." şeklinde yanıt verdi.

        • 5

          29 yaşındaki futbolcu bu sezon Milan'ın ligde oynadığı 2 maçta da 90 dakika sahada kaldı.

        • 6

          2019 yılından bu yana Milan forması giyen Krunic'in İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

        • 7
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hem yüksek sıcaklık hem de fırtına etkili olacak!
        Hem yüksek sıcaklık hem de fırtına etkili olacak!
        Bağcılar'da su kuyusunda cansız beden bulundu
        Bağcılar'da su kuyusunda cansız beden bulundu
        İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 2 ağır yaralı
        İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 2 ağır yaralı
        Akşener Afyonkarahisar'da: Yeni bir yol...
        Akşener Afyonkarahisar'da: Yeni bir yol...
        Yunus'tan G.Saray'a dev gelir!
        Yunus'tan G.Saray'a dev gelir!
        Bir Zonguldak gitti
        Bir Zonguldak gitti
        Arkadaş cinayeti! Boynundan bıçakladı
        Arkadaş cinayeti! Boynundan bıçakladı
        Bir hayli 'Neşe'li
        Bir hayli 'Neşe'li
        Trabzon'a büyük şok!
        Trabzon'a büyük şok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Ünlü modele 'İsrail düşmanı' suçlaması
        Ünlü modele 'İsrail düşmanı' suçlaması
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Antik kentin altında tespit edildi
        Antik kentin altında tespit edildi
        10 unutulmaz yarış filmi
        10 unutulmaz yarış filmi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa