Mert Müldür Fenerbahçe'de! İşte geliş saati
Transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkat çeken Fenerbahçe, ismi Galatasaray ile de anılan milli sağ bek Mert Müldür'le her konuda anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki futbolcunun geliş saati belli oldu.
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Transfer döneminin flaş takımı Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu milli futbolcu Mert Müldür'ü de kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
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24 yaşındaki sağ bekle her konuda anlaşan sarı-lacivertli yönetim, uzun süren pazarlıklar sonucu İtalyan kulübü Sassuolo ile de bonservis konusunda el sıkıştı.
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Fenerbahçe'nin Sassuolo'yu 3.5 milyon euro ve bonuslar karşılığı ikna ettiği öğrenildi.
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Sarı-lacivertliler ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Mert Müldür'e ise senelik 1.8 milyon euro ödeneceği bildirildi.
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BU GECE GELİYOR
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Müldür, bu gece saat 23.45 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.
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Mert'in ismi, Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'la da anılıyordu.
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SAVUNMANIN JOKERİ!
Asıl mevkisi sağ bek olan Mert, sol bek ve stoper bölgelerinde de görev yapabilme özelliğiyle dikkat çekiyor.
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MERT MÜLDÜR KİMDİR?
3 Nisan 1999 tarihinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da dünyaya gelen Mert, futbola Rapid Wien'in altyapısında başladı.
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2018 yılında Rapid'in A takımına yükselen genç sağ bek, 2019 yılında 4.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığı Sassuolo'ya transfer oldu.
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İtalyan ekibinde 4 sezonda 90 maça çıkan Mert, 2 gol atıp 5 de asist yaptı. Genç yıldız, A Milli Takım ile ise 18 maçta forma giyerken, 1 gol attı.