Haberde; Muriç'nin Fenerbahçe'den Lazio'ya ikna edici bir teklif yapmasını beklediği ancak bu durumun gerçekleşmesinin zor olduğu kaydedildi. Lazio'nun, cuma gününe kadar oyuncuya süre verdiği, daha iyi bir tellif gelmemesi durumunda Mallorca'ya cevap verilmek zorunda olduğu aktarıldı.