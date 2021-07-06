Galatasaray, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz ve kulübü ile anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılı ekip, uzun süredir peşinde olduğu Barış Alper Yılmaz transferi için futbolcunun menajeri ve kulübüyle anlaşma sağladı. Futbolcunun yarın Sarı-kırmızılı takıma 5 yıllık imza atması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü formasıyla 36 maça çıkan Yılmaz, 8 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.