Arda Güler'e dev talip!
Real Madrid'de üst üste yaşadığı sakatlıklar sebebiyle henüz forma şansı bulamayan Arda Güler'e sürpriz bir talip çıktı. Dev kulübün, 18 yaşındaki milli futbolcu için harekete geçtiği iddia edildi.
- 1
Real Madrid'in sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
- 2
Üst üste yaşadığı iki sakatlık nedeniyle henüz İspanyol devinin formasını giyemeyen 18 yaşındaki milli futbolcuya sürpriz bir talip çıktı.
- 3
İtalyan devi Milan'ın, Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
-
- 4
İspanyol basınında yer alan habere göre; Brahim Diaz'ın ayrılığı sonrası orta sahasını güçlendirmek isteyen Milan, gözünü Real Madrid'in 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler'e dikti.
- 5
Haberde, Milan'ın Arda'yı kiralamak için harekete geçtiği belirtilirken, Real Madrid cephesinin de genç yıldızın daha fazla süre bulabileceği bir takımda oynamasına sıcak baktığı ifade edildi.
- 6
SON KARAR BAŞKAN PEREZ'İN
Real Madrid'in gelecek adına büyük bir yatırım olarak gördüğü Arda Güler için son kararı kulüp başkanı Florentino Perez'in vereceği kaydedildi.
-
- 7
Sezon başından bu yana üst üste sakatlıklar yaşayan Arda Güler, henüz Real Madrid formasıyla sahaya çıkamadı.
- 8