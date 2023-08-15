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        Haberler Futbol Dünya Futbolu Son dakika transfer gelişmesi! Anderson Talisca için sürpriz iddia - Futbol Haberleri

        Son dakika transfer gelişmesi! Anderson Talisca için sürpriz iddia

        Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'nın Barcelona'ya önerildiği ve Suudi Arabistan ekibinin transfere onay verebileceği belirtildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.08.2023 - 15:15
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          Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da sürdüren Anderson Talisca için sürpriz bir iddia geldi.

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          İspanyol basınından Sport'ta yer alan haberde Anderson Talisca'nın Barcelona'ya önerildiği ve Al-Nassr'ın forvet hattına yaptığı takviyelerden dolayı Brezilyalı oyuncuyla yollarını ayırabileceği ifade edildi.

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          Haberde, Barcelona'nın önceliğinin Joao Cancelo olduğu ve hücum hattına yapılacak takviyenin ikinci planda olduğuna dikkat çekilirken Katalan ekibinin Paris Saint Germain'e Transfer olan Ousmane Dembele'nin yerine bir transfer yapmak istediği aktarıldı.

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          Al-Nassr'da 78 maçta süre alan Anderson Talisca, 20 gol ve 4 asist kaydetti.

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          Beşiktaş formasını 2 sezon giyen Brezilyalı oyuncu, 80 maçta forma giyerken 37 gol ve 14 asist üretti.

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