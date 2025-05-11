Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        86
        Fenerbahçe
        FB
        78
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        57
        Beşiktaş
        BJK
        55
        Rams Başakşehir
        İBFK
        51
        ikas Eyüpspor
        EYP
        50
        Göztepe
        GÖZ
        46
        Trabzonspor
        TS
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        46
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        43
        Gaziantep FK
        GFK
        42
        Bellona Kayserispor
        KYS
        41
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        40
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        38
        Net Global Sivasspor
        SVS
        34
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        34
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor kupaya odaklı - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor kupaya odaklı

        Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Galatasaray'a karşı aldığı mağlubiyette, hafta içi oynanacak kupa maçına odaklanmasının etkisi olduğunu vurguladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 11:46 Güncelleme: 11.05.2025 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor kupaya odaklı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'in 35. haftasında sahasında lider Galatasaray’a mağlup olan Trabzonspor, Türkiye Kupası'na odaklandı. Sarı-kırmızılılara karşı alınan mağlubiyetle bu sezon 3 büyük takımla yaptığı maçlardan galibiyet elde edemeyen bordo-mavililerin tek beraberliği ligin ilk yarısında sahasında Beşiktaş’la yaptığı maç oldu.

        Bordo-mavili takımın Galatasaray’a sahasındaki mağlubiyeti yeni bir istatistiği de beraberinde getirdi. Dünkü galibiyetiyle Trabzonspor'a rakip olduğu son beş Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, bu rekabetteki en uzun serisini tekrarladı (Mayıs 2001-Mayıs 2003).

        İki ezeli rakip 14 Mayıs Çarşamba günü bu kez Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşacak. Trabzonspor, bu sezon Kupayı müzesine götürerek hem Avrupa biletini alabilmek hem de taraftarlarının gönlünü almak istiyor.

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Galatasaray’a karşı aldığı mağlubiyette, hafta içi oynanacak kupa maçına odaklanmasının etkisi olduğunu vurguladı.

        Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

        Karadeniz: Çarşamba’ya görüşelim aslanım

        Günebakış: Akıllar Kupa’da olunca

        Taka: Ne yapın edin o kupayı Trabzon’a getirin

        Sonnokta: Galatasaray’a değil hakeme yenildik

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Anneler gerçekten ne ister?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        Trump Filistin devletini tanıyacak mı?
        Trump Filistin devletini tanıyacak mı?
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 54 yaralı
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 54 yaralı
        Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta!
        Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta!
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        Habertürk Anasayfa