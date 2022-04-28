Togo Kuleleri inşaatına yıkım kararı

Son dakika... Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu inşaata ilişkin encümen kararının alındığı toplantı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirildi.
AA'da yer alan habere göre toplantıda, Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce belediyeye bu konuda yazılan yazılar, muhtelif yargı kararları ve imar mevzuatı birlikte değerlendirilerek halihazırda mühürlü olan kuleler için yıkım kararı alındı.
Açıklamada, Belediye Meclisinde emsalin 1,5 oranına düşürülme kararının tüm siyasi partilerin oy birliğiyle alınmasına rağmen yıkım kararının alındığı bugünkü encümen toplantısına AK Parti'li ve MHP'li üyelerin katılmadığı bildirildi.
NE OLMUŞTU?
Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, Sinan Aygün'ün Eskişehir yolu üzerindeki 'Togo Kuleleri' inşaatına ilişkin imar planı değişikliği onaylandı.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 5 yıl önce söz konusu inşaata ilişkin imar planı değişikliğine karşı 'kamu yararına aykırı olduğu' gerekçesiyle dava açtı. Gökçek'in 2017 yılında istifa etmesi ardından göreve gelen Mustafa Tuna döneminde, inşaatın imar değişikliği mahkeme tarafından iptal edildi.
Mansur Yavaş'ın, 31 Mart'ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonra 16 Aralık 2019'da inşaat mühürlendi.
Danıştay 6. Dairesi de, geçtiğimiz yıl TOGO Kuleleri inşaatının bulunduğu parseldeki imar değişikliğinin iptaline ilişkin Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesince verilen kararı onadı.
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