TİP'li vekiller ile polis arasında pankart arbedesi

TİP Milletvekilleri Erkan Baş, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık öğle saatlerinde 15 Temmuz Şehitler köprüsüne pankart astı.

DHA'da yer alan habere göre Gezi Parkı olaylarının yıldönümü nedeniyle asılan pankartı köprüde görevli polisler indirmek istedi. Ancak milletvekilleri izin vermedi.

Polis ile milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Arbedeye dönüşen gerginliğin görüntülerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından paylaştı.

Soylu, "Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK'dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz" notunu da paylaştı.

Öte yandan TİP milletvekillerinin astığı pankart polis tarafından kesilerek köprüden indirildi.