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        THY'den tavan fiyat açıklaması

        Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bugün İstanbul merkezli hissedilen depremler nedeniyle öncelikle İstanbullu hemşehrilerimize ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Mevcut koşullarda ihtiyaç duyulan noktalara ilâve seferler gerçekleştirecek olup, yurt içinde tavan fiyatımızı 1750 TL olarak belirlediğimizi ve değişikliğin sistemlere kısa sürede yansıyacağını değerli kamuoyumuzun dikkatine sunarız" paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 16:39 Güncelleme: 23.04.2025 - 18:11
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        THY'den tavan fiyat açıklaması
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        Türk Hava Yolları, İstanbul'daki depremler sonrası ek seferler gerçekleştirileceğini açıkladı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Mevcut koşullarda ihtiyaç duyulan noktalara ilâve seferler gerçekleştirecek olup, yurt içinde tavan fiyatımızı 1750 TL olarak belirlediğimizi ve değişikliğin sistemlere kısa sürede yansıyacağını değerli kamuoyumuzun dikkatine sunarız." ifadelerini kullandı.

        TAVAN FİYAT 1750 TL OLARAK BELİRLENDİ

        Türk Hava Yolları, İstanbul'daki depremler sonrası ek seferler gerçekleştirileceğini açıkladı.

        Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün şu ifadeleri kullandı: "Bugün İstanbul merkezli hissedilen depremler nedeniyle öncelikle İstanbullu hemşehrilerimize ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

        Mevcut koşullarda ihtiyaç duyulan noktalara ilâve seferler gerçekleştirecek olup, yurtiçinde tavan fiyatımızı 1750TL olarak belirlediğimizi ve değişikliğin sistemlere kısa sürede yansıyacağını değerli kamuoyumuzun dikkatine sunarız."

        AJET DE FİYATLARINI SABİTLEDİ

        AJet, İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle İstanbul çıkışlı ve varışlı tüm seferlerin bilet fiyatlarını 1750 liraya sabitleme kararı aldığını duyurdu.

        AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli yaşanan ve çevre illerde de hissedilen depremler dolayısıyla, başta İstanbullular olmak üzere tüm Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini belirtti.

        Yeşilkaya, "Yaşanan depremler nedeni ile AJet olarak İstanbul çıkışlı ve varışlı tüm iç hat seferlerimizin fiyatını 1750 TL'ye sabitleme kararı aldık. Değişiklik sistemlerimize en kısa sürede yansıyacaktır. Ayrıca gerekli hallerde ek sefer planlaması da yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

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        #son dakika
        #istanbul deprem
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