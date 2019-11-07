07 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Hava Yolları ( THY),yılın 3. çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) aracılığıyla açıkladı. Konsolide rapora göre THY'nin yılık ilk 9 ayındaki cirosunu geçen seneye göre yüzde 1,8 artırarak 22,6 milyar TL'ye çıkarırken 3. çeyrek net kârı ise 3 milyar 707 milyon TL (641 milyon dolar) olarak gerçekleşti.
Yılın ilk 6 ayında 1,12 milyar TL zarar eden THY, 3. çeyrekteki performansıyla ilk 9 ayda 2 milyar 587 milyon TL kâra geçti. FAVÖK marjı yüzde 32,4, net kâr marjı yüzde 16,4 olarak gerçekleşti,
2019 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 artarken, THY'nin dış hatlar yolcu sayısında da yüzde 2,4 olduğu vurgulandı. Kargo kısmında da başarısını sürdüren şirket, kargo gelirini yüzde 2,4 artırırken taşınan kargoyu da yüzde 9,6 artırdı.
Öte yandan, THY’nin 9 aylık dönemde en büyük maliyet kalemi 16 milyar lira 367 milyon TL ile akaryakıt giderleri oldu. Bunu 7 milyar 52 milyon TL ile personel, 3 milyar 161 milyon TL ile bakım, 2 milyar 661 milyon TL ile ikram izledi.
THY, hedeflerini de revize ederek 2019 yılında iç hatlarda 31 milyon; dış hatlarda 45 milyon olmak üzere toplam 76 milyon yolcu taşımayı hedeflediğini bildirdi. Şirket ayrıca, yüzde 4 kapasite artışıyla yüzde 82 doluluk gerçekleşmesini öngörüyor. Kargo hedefini 1.5 milyon ton olarak açıklayan THY'nin 2019 yılının tamamındaki konsolide satış geliri ise 13,4 milyar dolar olarak açıklandı.
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