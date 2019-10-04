SON DAKİKA!



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Thomas Cook ile ilgili Kredi Destek Paketi başvurularının bugün başladığını duyurdu. Bakanlığın twitter hesabından yapılan açıklamada "Kredi Destek Paketi başvuruları bugün başladı. Bakanlığımız, Thomas Cook’un operasyonunu durdurduğu ülkelerdeki birimlerden alacaklı olan ülkemizdeki konaklama tesisi işletmelerine yönelik hazırlanan destek paketi başvurularını almaya başladı." denildi.



BAŞVURULAR 18 EKİM MESAİ BİTİMİNE KADAR ALINACAK

Başvurular 18 Ekim 2019 Cuma günü mesai saati bitimine kadar bakanlığın Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'ne yapılabilecek.

THOMAS COOK 23 EYLÜL'DE İFLAS ETTİ

İngiliz Tur Operatörü Thomas Cook'un iflas ettiği 23 Eylül'de duyurulmuştu. Turizm Bakanlığı kararın ardından yaptığı açıklamada Turizm Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında Thomas Cook İngiltere'nin faaliyetlerinden zarar görebilecek işletmeler için üzerinde çalışılan kredi destek paketinin en kısa sürede hayata geçirileceği ifade edilmişti. Paketin 50 milyon Euro'yu bulabileceği kaydedilmişti.

Turizm İstişare Kurulu (TİK),Türkiye'ye yılda 2 milyon civarı turist getiren Thomas Cook'un Türk turizm sektörüne 350 milyon Euro'nun üzerinde borcu bulunduğunun tahmin edildiği, bunun yakın ve orta vadede tahsilinin ise imkânsız olduğu bildirmişti.