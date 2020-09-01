Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, 411 kamu kurum/kuruluşu ile 14.271 tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüt adına maddi taleplerde bulundukları tespit edilen 21 şüpheli hakkında operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında 17 ilde 21 kişi için gözaltı kararı verildi.