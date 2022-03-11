TEM'de araç kuyruğu! Saatlerce beklediler

TEM Otoyolu Esenler Tekstilkent bağlantı yolunda biriken kar araçların yolda kalmasına neden oldu. Saat 08.00 sıralarında uzun araç kuyruğu nedeniyle bağlantı yolunda da trafik oluştu.
DHA'nın haberine göre, trafiği fark eden sürücüler, bağlantı yolundan ters yöne giderek ana yola çıktı. Araçları yolda kalanlar ise iterek ya da tekerlek altındaki karları temizleyerek bağlantı yolundan çıkmaya çalıştı. Kar küreme araçlarının çalışmasıyla bağlantı yolunda trafik normale döndü.
"ARAZİ ARACIMLA BİLE DEVAM EDEMİYORUM"
Bağlantı yolundan aracıyla ters istikametten çıkan Halil Harmandağ, "Tuzlama yapılmadığı için yol kapanmış, arazi aracımla bile devam edemiyorum. Önceki yağan kardan çok ders almamış gibiyiz. Bayrampaşa'dan Esenyurt'a gidecektim. Baktım gidilecek gibi değil ben de geri döndüm ana yola bağlanacağım." dedi.
"UKRAYNA'DAN GELEN EŞİMİ ALMAYA GELDİM"
Taksi yolcusu Mümin Seylan "Eşim Ukrayna'dan geldi, biraz önce otobüsten indi onu almaya geldim. Onları karşıladım. İstanbul'da kalıp İzmir'e gideceğiz. Yol tıkanmış, taksici de götürecek eve kadar" dedi. Taksici Telat Fırat "İnşallah gideceğiz, hiç tereddüdüm yok. Buraya kadar geldik, eve de bir şey kalmadı. Sağ salim misafirlerimizi evine yerleştirip, huzur içinde ben de durağıma döneceğim" diye konuştu.
"2 SAATTEN BU YANA BEKLİYORUM"
Yolda kalan tır şoförü Abdülkadir Yılmaz "Araba arıza yapmadı. Kardan dolayı gidemiyorum. Yeri tutamıyor araç, tuzlama yok. Küçük arabalar büyük arabalar hepsi kalıyor. 2 saattir buradayım, herhalde pazartesiye kadar kalırım" dedi.
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