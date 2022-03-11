Aybar ne zaman gidecek?

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul'da kar yağışının pazartesi gününe kadar devam edebileceğini söyledi. Öztel, pazartesi günü de okulların tatil edilmesinin düşünülebileceğini söyledi.
Sibirya üzerinden Türkiye'yi etkisi altına alan Aybar, kar yağışını da beraberinde getirdi. Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, kar yağış İstanbul'da pazar gününe kadar devam edecek.
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul'da bugün ve yarınki hava durumuna ilişkin olarak, "Kuvvetli rüzgar bekliyoruz bugün. Sahillerde kar örtüsü bugün kalınlaşır. Şehirden biraz daha uzak ve yüksek sayılabilecek yerlerde 20 cm kar kalınlığı oluştu. İstanbul'daki kar yağışının cumartesi devam etmesini bekliyoruz. Öğlen saatlerine kadar kar yağışının sürmesini bekliyoruz, öğleden sonra 3-4 saat güneş çıkabilir. Bugünün en kuvvetli yağışı aldığı saatindeyiz" dedi.
Pazartesi günü için de uyarıda bulunan Öztel, "Cumartesi günü beklediğimiz kar yağışı gece 3-4 sularında başlayıp öğlene kadar sürebilir. Şu ana kadar kar yağışının yarısını aldık. Pazar ve pazartesi günü de kar var. Okulların pazartesi günü de tatil edilmesi düşünülebilir. Bu gece yarısından sonra, yarın öğlene kadar devam edecek bir kar var" ifadelerini kullandı.
METEOROLOJİ'DEN 3 GÜNLÜK TAHMİN
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan 5 günlük hava tahminlerinde, Cumartesi ve Pazar günleri kar yağışlı, pazartesi ve salı günleri ise karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.
Cumartesi günü; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı beklenirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İstanbul'da 1/-2, Ankara'da 0/-6 ve İzmir'de 7/-1 olması bekleniyor.
Pazar günü; kar yağışı Marmara, Karadeniz, İç Ege, Akdeniz'in yüksek kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu bölgelerinde devam ederken, Akdeniz'in doğusunda sağanak yağmur ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıkları; İstanbul'da 4/-1, Ankara'da 1/-3, İzmir'de 8/0 olması bekleniyor.
Pazartesi günü; hafta başında ise kar yağışı etkisini kaybediyor. Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da karla karışık yağmur beklenirken, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı devam edecek. Hava sıcaklıkları; İstanbul'da 6/-1, Ankara'da 3/-6 ve İzmir'de 10/1 olması bekleniyor.
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