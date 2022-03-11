İstanbul'da otogardan kontrollü çıkış! THY'den 180 sefer iptal!

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Son dakika haberler... Yoğun kar yağışının görüldü İstanbul'da, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından art arda önemli paylaşımlarda bulundu.

TIR VE KAMYONLAR "KONTROLLÜ İZİN"

Vali Ali Yerlikaya, İstanbul içinde bulunan TIR ve kamyonların trafiğe çıkışlarına kontrollü izin verildiğini açıkladı.

Son dakika haberine göre Vali Yerlikaya, Anadolu ve Trakya yakasından İstanbul'a gelen TIR ve kamyonların da meteorolojik verilerin olumlu seyretmesiyle, kente girişine kontrollü olarak izin verildiğini açıkladı.

OTOGARLARDAN ÇIKIŞA "KONTROLLÜ İZİN"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki otobüslerin de kontrollü olarak çıkış yapabileceğini bildirdi.

THY, YARIN İÇİN 180 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

Türk Hava Yolları (THY) yarın İstanbul Havalimanı'ndan planlanan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 18 seferini iptal etti.

AVM'LER 12.00-19.00 SAATLERİNDE AÇIK

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; AVM'lerin çalışma saatleriyle ilgili olarak, "İstanbul’daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM’lerin bugün 12.00’den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00’de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır dedi.

"ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

Kıymetli hemşehrilerim; yoğun kar yağışı nedeniyle zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 sizlerin hizmetinde."

İstanbul'da kar yağışının bugün öğleden sonra da devam edeceği, sıcaklığı eksi 1 olacağı bildirildi.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI

DHA'da yer alan son dakika haberine göre İstanbul'da dün sabah başlayarak tüm kenti beyaza bürüyen kar yağışı, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Zaman zaman hızını arttıran yağış, sabah saatlerine kadar belirli aralıklarla devam etti.

SÜRÜCÜLER ZORLUK YAŞADI

Trafiğe çıkan taşıtlar, karlı yollarda güçlükle ilerlerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, yolları açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

TURİSTLER KARIN TADINI ÇIKARDI

İstanbul'da kar yağışının etkili olduğu noktalardan biri de Taksim Meydanı oldu. Sabah saatlerinde meydanda etkili olan yağış, en çok turistleri sevindirdi.

Meydana çıkan yerli ve yabancı turistler, İstiklal Caddesi'nde kar yağışının altında yürüyüş yaparken, bir taraftan da kartopu oynayarak eğlenceli dakikalar geçirdiler.

YOLDA KALAN ARAÇLARI TRAFİK POLİSLERİ İTTİ

Son dakika haberine göre öte yandan Bağcılar TEM Bağlantı yolu İSTOÇ mevkiinde, karla kaplı yol nedeniyle bazı araçlar güçlükle ilerlerken, bazıları da yolda kaldı. Yolda kalan araçları polisler iterek kurtarmaya çalıştı. Polisler zaman zaman yoldaki diğer araç sürücüleri ve yolcularından da yardım istedi. Polisler ve vatandaşlar otomobilleri iterek kaldıkları noktalardan kurtardı.

MAHMUTBEY GİŞELERDE UZUN KUYRUKLAR

İHA'daki son dakika haberine göre İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok noktada trafik durma noktasına geldi. Mahmutbey Gişeleri Ankara istikametinde ise uzun araç kuyrukları oluştu.