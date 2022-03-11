O kentte araçlar karda kayboldu!

Son dakika haberler... Kastamonu'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Küre ilçesinde, dün akşam başlayan ve aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

DHA'da yer alan son dakika haberine göre kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, eğitime 1 gün ara verildi.

Beyaza bürünen ilçede araçlar da kar altında kayboldu. Sabah dışarı çıkanlar, kar altında kalan araçlarını zor bulurken, üzerlerini temizledi.

Belediye ekiplerinin temizlik çalışması başlattığı ilçede kar yağışı sürüyor.