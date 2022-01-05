Tekme tokat dövdü! Merdivenden düştü! Dehşet kamerada!

İstanbul'da, 8 Aralık 2021 günü Ayazağa’da akılalmaz bir olay yaşandı. Aynur T. (34) ve eşi Ümit T. (36) sokak ortasında kıskançlık yüzünden tartıştı.
EŞİNİ YUMRUKLAMAYA BAŞLADI
İHA'da yer alan son dakika haberine göre tartışmanın ardından taksiye binmek isteyen Ümit T., yanına gelen karısına saldırdı. Öfkeli koca karısını üzerine yürüyerek yumruklamaya başladı.
MERDİVENDEN BOŞLUĞA DÜŞTÜ
Kocasının attığı yumruk darbeleri sonrasında Aynur T. bir işyerinin önündeki merdivenlerden boşluğa düştü. Genç kadın kafasından yaralanırken, öfkeli koca ise vatandaşların tepkisi üzerine olay yerinden koşarak kaçtı.
OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Vatandaşların yardımıyla dükkanın önünden kaldırılan kadına ilk müdahale esnaflar tarafından yapıldı. Yaşanan darp anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
DAYAKÇI KOCADAN ŞİKAYETÇİ OLMADI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri başından yaralanan Aynur T.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hastanede tedavisi tamamlanan kadın ardından taburcu edildi. Ancak kadın kendisini darbeden kocasından şikayetçi olmadı.
POLİS YAKALADI AMA SERBEST KALDI
Dayağın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şahsın önce eşkalini ardından kimliğini tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde koca Ümit T.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
"KADIN, YARI BAYGIN YATIYORDU"
Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Ben burada kalabalığı gördüm ambulans gelmişti, ambulansı görünce ben de dükkanımı kilitleyip ortaya gittim. Baktım bayan yerde yatıyor, birkaç kişi müdahale ediyor. Polis de gelmişti olayı araştırıyordu. Kimse doğru düzgün bir şey görmemiş sadece dükkanın sahibi, bir vatandaşın kadına vurup kaçtığını görmüş” dedi.
"ÇİRKİN BİR DURUM, OLMAMASI GEREKİYOR"
Bir başka vatandaş ise, “Dükkanım ile olay yeri arasında yaklaşık 100 metre var. Gittiğimde ambulans oradaydı, sedyeye koyup ambulansa almışlardı. Bir süre sonra ekip otosu geldi polisler araştırmaya başladı. Galiba kadıncağızın kimliği yoktu o sırada. Kadının üzerinde galiba kocasının kredi kartı vardı. Biz olayı izledikten sonra üzüldük. Çirkin bir durum, olmaması gerekiyor. İnşallah kadıncağızda hiçbir sorun yoktur ve sağlık durumu iyidir” ifadelerini kullandı.
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