SON DAKİKA!

Perşembe günü yapılacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu kararı açısından önem arz eden beklenti anketi açıklandı. TCMB'nin eylül ayı beklenti anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.42'den yüzde 13.96'a indi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 12.77'den, yüzde 12.21'e geriledi.

2019 yılı Eylül ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1.46 iken, bu anket döneminde yüzde 1.49 oldu. Ekim ayı TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 1.93 oldu.

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ 6 TL'YE ÇIKTI

Yılsonu dolar beklentisi ise 5.90 TL'den 6 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,27 TL ve 6,35 TL olarak gerçekleşti.

Ankette 2019 yılı büyüme beklentisi yüzde 0.01 oldu.