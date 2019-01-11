Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ocak ayı beklenti anketi yayınlandı.

Reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 75 katılımcı arasında yapılan ankete göre, 2019 yılı Ocak ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,56 iken, bu anket döneminde yüzde 1,16 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,46 iken, bu anket döneminde yüzde 15,91'e geriledi.

2019 yıl sonu dolar/TL beklentisi bu anket döneminde 6,18 TL olurken, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre artarak 6,25 TL'den 6.30 TL'ye çıktı.

TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 24,00 olarak gerçekleşirken, 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 27,4 milyar dolardan 24,7 milyar dolara indi.

2019 yılı büyüme beklentisinde de hafif bir aşağı revizyon yapıldı. Beklenti anketinde önceki dönemde 2019 yılı büyümesi yüzde 1.5'ten 1.4'e çekildi. 2020 yılı büyümesi ise yüzde 3 olarak ortaya çıktı