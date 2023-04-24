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Bayram tatilinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı

Bayram tatilinin bitmesi ve okulların açılmasıyla megakent İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu oluştu

Giriş: 24.04.2023 - 09:34 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Ramazan Bayramı tatili sonrası megakentte trafik yoğunluğu yaşanıyor!
Tatil sonrası megakentte trafik yoğunluğu yaşanıyor!
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DHA

Okullarda ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı'yla birleşmesiyle başlayan tatilin sona ermesiyle haftanın ilk günü İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.

DHA'nın haberine göre okula ve işe gitmek isteyenlerle birlikte artan trafik yoğunluğu saat 08.15 itibariyle yüzde 55 'e çıktı.

SABAH ERKEN SAATLERDE YÜZDE 55'E ÇIKTI

İstanbul'da ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı ile birleşmesiyle başlayan tatilinin ardından ilk mesai gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. İşe gitmek isteyen vatandaşlar ve okul servislerinin trafiğe çıkmasıyla birlikte trafik yoğunluğu saat 08.15 sıralarında İstanbul Cep Trafik uygulamasında yüzde 55 seviyelerini gösterdi.

Kadıköy D-100 karayolunda seyir halinde olan araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan işe ve okula gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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