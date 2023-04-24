Tatil sonrası megakentte trafik yoğunluğu yaşanıyor!

DHA'nın haberine göre okula ve işe gitmek isteyenlerle birlikte artan trafik yoğunluğu saat 08.15 itibariyle yüzde 55 'e çıktı.

İstanbul'da ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı ile birleşmesiyle başlayan tatilinin ardından ilk mesai gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. İşe gitmek isteyen vatandaşlar ve okul servislerinin trafiğe çıkmasıyla birlikte trafik yoğunluğu saat 08.15 sıralarında İstanbul Cep Trafik uygulamasında yüzde 55 seviyelerini gösterdi.

Kadıköy D-100 karayolunda seyir halinde olan araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan işe ve okula gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu.