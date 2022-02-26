Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Rusya'nın işgal harekatını değerlendirdi

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Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin Habertürk TV'de önemli açıklamalarda bulundu.

Yaşanan durumun bir "kimlik kavgası" olduğunu ifade eden ve süreci tarihsel olarak ele alıp anlatan Ortaylı, "Ben hatırlıyorum 1965'te Behice Boran söylemişti: 'NATO bizi koruyor mu' diye sormuştu. Yer yerinden oynamıştı. Şimdi milletin hepsi bu soruyu soruyor, NATO bizi koruyor mu?" dedi. İşte Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın değerlendirmeleri...

"KİMSE BİR ŞEY BEKLEMESİN"

Prof. Dr. Ortaylı, "Rusya'nın Akdeniz'e çıktığını artık herkes söylüyor. Lazkiye'de, Suriye'de, Libya'da... Son 40 yılda Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi ve ticari ilişkiler gerçekten çok gelişti ve ayrıca ele alınıp incelenmesi gerekir. Kimse bir şey beklemesin. Eğer Türkiye ayakta olursa o bölge ayakta olur. Askeri taktirleri de bu iki ülkenin birbirine çok yakındır" yorumunda da bulundu.