Tandırda ekmek pişiriyordu! Korkunç olay!

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Köprülü Beldesi´nde akılalmaz bir olay meydana geldi. Evindeki tandırda ekmek pişiren 78 yaşındaki Fatma Sarıkaya´nın elbisesine kıvılcım sıçradı.

DHA'da yer alan son dakika haberine göre elbisesi bir anda alev içerisinde kalan Sarıkaya´nın çığlıklarını duyan komşuları yardıma koştu.

Hastaneye kaldırılan Fatma Sarıkaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sarıkaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Ardahan Devlet Hastanesi´ne gönderildi.

Sarıkaya'nın yakınları ve komşuları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.