DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Çorum'a geldi. Kongrenin ardından ilçe merkezi ve Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Babacan, vatandaşlarla sohbet edip, sorun ve taleplerini dinledi.
Babacan daha sonra Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirerek, Merkez Bankasının politika faizini 100 baz puan indirmesini eleştirdi.
DÖVİZ KURU
Türkiye'nin gidişatını iyi görmediğini ifade eden Babacan, "Şu anda hükümet döviz kurları üzerindeki kontrolünü tamamen elinden kaçırmış durumda. 'Merkez Bankasının elinde kontrol edebildiği tek bir parametre var onunla aşağı yukarı oynarsak bu ekonomiyi yönetiriz' sanıyorlar. Halbuki merkez bankalarının ekonomi yönetimindeki fonksiyonu sınırlıdır. Sadece merkez bankalarının Türkiye'nin ekonomisini çözmesini beklemek mümkün değil. Çok daha geniş, toplumu içine alan bir çalışmaya ihtiyaç var." diye konuştu.
Babacan, faizlerin düşük olmasının ülkenin menfaatine olacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Hükümete çağrımız, bir an önce akla, bilime, rasyonaliteye dönmeleri. Yüksek faizi kimse istemez, faizin düşük olması ülkenin büyümesi açısından faydalı ancak faizi düşürmenin yolu Merkez Bankasına talimat vermek değildir, talimatla faiz düşmez. Merkez Bankasının faizini düşürürsünüz, piyasa faizi, kur, enflasyon artar. Dolayısıyla bunun yolu önce adaletten, hukuktan geçer. Adaletin, hukukun olmadığı, temel hak ve özgürlüklerle ilgili büyük ihmallerin olduğu, demokrasinin ağır aksak işlediği bir ülkede ekonominin düzelmesini beklemek sadece bir hayal. Biz çözümü topyekun iktidar değişikliğinde görüyoruz ve bunun için hazırlanıyoruz."
"FARKLI KONULARDA EYLEM PLANLARI AÇIKLIYORUZ"
DEVA Partisi olarak sadece yanlışlara işaret etmediklerini aynı zamanda çözüm önerileri geliştirdiklerini söyleyen Babacan, şunları kaydetti:
"Farklı konularda eylem planları açıklıyoruz. İlkini tarım konusunda hazırladık, bu ayın sonunda doğa hakları ve çevreyle ilgili eylem planımızı açıklayacağız ve böylece yaklaşık 20 alanda çok detaylı eylem planlarımızı kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Bu, ülkemizde ilk defa yapılan bir çalışma. Daha önce hiçbir siyasi parti bu kadar çok konuda, bu kadar derinlikli bir eylem planı hazırlığı yapmamıştı. Önemli olan seçimlerden sonra Türkiye'nin kaybedecek tek bir saati bile olmayacak. Dolayısıyla seçimden sonra çok hızlı bir icraat dönemi başlaması lazım. İşte o icraat döneminin hazırlıklarını bugünden yapıyoruz. Ülkemizin sorunlarını çözecek, Türkiye'ye lig atlatacak bir sürece girmiş olacağız hep birlikte."
Basın toplantısına, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcıları Sadullah Ergin, Selma Aliye Kavaf, DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu da katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!