AA

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Çorum'a geldi. Kongrenin ardından ilçe merkezi ve Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Babacan, vatandaşlarla sohbet edip, sorun ve taleplerini dinledi.

Babacan daha sonra Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirerek, Merkez Bankasının politika faizini 100 baz puan indirmesini eleştirdi.

DÖVİZ KURU

Türkiye'nin gidişatını iyi görmediğini ifade eden Babacan, "Şu anda hükümet döviz kurları üzerindeki kontrolünü tamamen elinden kaçırmış durumda. 'Merkez Bankasının elinde kontrol edebildiği tek bir parametre var onunla aşağı yukarı oynarsak bu ekonomiyi yönetiriz' sanıyorlar. Halbuki merkez bankalarının ekonomi yönetimindeki fonksiyonu sınırlıdır. Sadece merkez bankalarının Türkiye'nin ekonomisini çözmesini beklemek mümkün değil. Çok daha geniş, toplumu içine alan bir çalışmaya ihtiyaç var." diye konuştu.

Babacan, faizlerin düşük olmasının ülkenin menfaatine olacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Hükümete çağrımız, bir an önce akla, bilime, rasyonaliteye dönmeleri. Yüksek faizi kimse istemez, faizin düşük olması ülkenin büyümesi açısından faydalı ancak faizi düşürmenin yolu Merkez Bankasına talimat vermek değildir, talimatla faiz düşmez. Merkez Bankasının faizini düşürürsünüz, piyasa faizi, kur, enflasyon artar. Dolayısıyla bunun yolu önce adaletten, hukuktan geçer. Adaletin, hukukun olmadığı, temel hak ve özgürlüklerle ilgili büyük ihmallerin olduğu, demokrasinin ağır aksak işlediği bir ülkede ekonominin düzelmesini beklemek sadece bir hayal. Biz çözümü topyekun iktidar değişikliğinde görüyoruz ve bunun için hazırlanıyoruz."

"FARKLI KONULARDA EYLEM PLANLARI AÇIKLIYORUZ"

DEVA Partisi olarak sadece yanlışlara işaret etmediklerini aynı zamanda çözüm önerileri geliştirdiklerini söyleyen Babacan, şunları kaydetti:

"Farklı konularda eylem planları açıklıyoruz. İlkini tarım konusunda hazırladık, bu ayın sonunda doğa hakları ve çevreyle ilgili eylem planımızı açıklayacağız ve böylece yaklaşık 20 alanda çok detaylı eylem planlarımızı kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Bu, ülkemizde ilk defa yapılan bir çalışma. Daha önce hiçbir siyasi parti bu kadar çok konuda, bu kadar derinlikli bir eylem planı hazırlığı yapmamıştı. Önemli olan seçimlerden sonra Türkiye'nin kaybedecek tek bir saati bile olmayacak. Dolayısıyla seçimden sonra çok hızlı bir icraat dönemi başlaması lazım. İşte o icraat döneminin hazırlıklarını bugünden yapıyoruz. Ülkemizin sorunlarını çözecek, Türkiye'ye lig atlatacak bir sürece girmiş olacağız hep birlikte."

Basın toplantısına, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcıları Sadullah Ergin, Selma Aliye Kavaf, DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu da katıldı.