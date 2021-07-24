AA

Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracına teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 askarin 2 askerin ise yaralandığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 24 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgemize intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.

"TERÖR HEDEFLERİ ETKİLİ ŞEKİLDE VURULMUŞTUR"

Kirpi aracımıza yönelik gerçekleşen saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."​​​​​​​