Gaziantep FK, Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı ve kümede kalmayı garantiledi.

Süper Lig'de Gaziantep FK'nin Yukatel Kayserispor ile berabere kalmasıyla Çaykur Rizespor ve Altay küme düştü.

Ligde daha önce Yeni Malatyaspor ve Göztepe'nin küme düşmesi kesinleşmişti.