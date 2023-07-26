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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Sultangazi'de şerit ihlali motosikletliyi öldürüyordu

        Sultangazi'de şerit ihlali motosikletliyi öldürüyordu

        İstanbul Sultangazi'de bir minibüs şoförü emniyet şeridinde ilerleyen motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen motosikletli ölümle burun buruna geldi. Minibüsün ise yoluna devam etmesi dikkat çekti

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 09:32
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        Sultangazi'de emniyet şeridinde ilerleyen motosikletliye, şerit değiştirdikten sonra çarpan kapalı kasa minibüs durmayarak yoluna devam etti. Motosikletlinin ölümden döndüğü kaza, araç kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 09.30 sıralarında Arnavutköy Sultangazi yolu Sultançiftliği Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

        Gaziosmanpaşa istikametine seyir halinde olan kapalı kasa minibüs şoförü, sinyal vermeden şerit değiştirdi. Emniyet şeridine doğru ilerleyen şoför, bu sırada emniyet şeridinde ilerleyen motosiklete çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yere devrilen motosikletten düşen sürücü, kısa bir süre sonra ayağa kalkarken, minibüs şoförü durmayarak yoluna devam etti. Yaşanan kaza ise, seyir halindeki bir başka aracın, araç kamerasına yansıdı.

        #trafik kazası
        #motosiklet
        #son dakika
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